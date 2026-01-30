Indice UEFA : la France s’accroche à la cinquième place
Bon, pas de quoi se satisfaire du bilan morose des Niçois en Ligue Europa ou face à l’élimination rocambolesque de l’OM en Ligue des champions. Mais s’il y a bien une forme de réjouissance suite aux performances des cinq autres clubs en lice en coupe d’Europe (PSG, AS Monaco, OL, LOSC et Strasbourg), c’est le maintien de la France à la cinquième place du classement de l’indice UEFA .
Rester à cette place garantit notamment une chose : conserver ses quatre billets pour participer à la Ligue des champions (trois pour la phase de ligue plus un en tours préliminaires). Objectif rempli pour la saison prochaine et quasi bouclé pour la saison 2027-2028.…
SW pour SOFOOT.com
