Botafogo a interdiction de vendre ses joueurs
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 09:52

Botafogo a interdiction de vendre ses joueurs

Botafogo a interdiction de vendre ses joueurs

Un nouveau style de prison. Deux jours après son éviction du poste de directeur d’Eagle Football Holdings Bidco, le ciel est encore tombé sur la tête de John Textor. Ce jeudi, la justice brésilienne a interdit au club de Botafogo de vendre ses joueurs et ses actifs. Le juge du tribunal de Rio de Janeiro a également ordonné au président d’informer dans un délai de 48 heures « s’il a réalisé, s’il prévoit de réaliser ou s’il est en train de réaliser » des négociations d’actifs ou une distribution de dividendes.

Interdit de recrutement fin décembre

Vainqueur en 2024 du championnat brésilien et de la Copa Libertadores, Botafogo avait déjà été interdit de recruter le 31 décembre dernier par la FIFA , la faute à une dette en lien avec la vente de Thiago Almada. Ces dernières semaines, le club a donc multiplié les ventes (Jefferson Savarino à Fluminense, Marlon Freitas à Palmeiras et David Ricardo au Dynamo Moscou) pour tenter de redresser la barre, mais ce seront les dernières ventes du club cet hiver. Et ça continue, encore et encore.…

TM pour SOFOOT.com

