Les mots de Mikel Merino pour William Saliba

Un gentilhomme. Entré à la 78 e minute à 2-0, Mikel Merino n’a même pas eu besoin d’enfiler la cap de sauveur pour que l’Espagne élimine la France. Grâce à Mikel Oyazrzabal et Pedro Perro, la Roja se hisse en finale et tentera de briguer une deuxième étoile dimanche à New York . « Nous sommes ravis d’être qualifiés pour la finale », a indiqué à ce sujet le supersub de cette équipe espagnole.

Au micro de Fox, Merino a estimé que l’Espagne « avait fait confiance à son plan de jeu » face à la France, « une équipe fantastique dotée d’une qualité incroyable ». Avant de fêter cette victoire dans le vestiaire avec ses coéquipiers, Mikel Merino a aussi eu un mot pour son coéquipier d’Arsenal William Saliba , sorti sur blessure à la demi-heure de jeu ce mardi soir.…

MBC pour SOFOOT.com