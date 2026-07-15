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Jude Bellingham, la star programmée à la conquête de l’Angleterre
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 10:36

Jude Bellingham, la star programmée à la conquête de l’Angleterre

Jude Bellingham, la star programmée à la conquête de l’Angleterre

En France, nous avons Kylian Mbappé ; en Angleterre, ils ont Jude Bellingham. Le joueur de 23 ans brille depuis le début de la Coupe du monde et rêve d’offrir une deuxième étoile à un pays qui ne s’est pas toujours retrouvé en cet exilé passé par Dortmund et posé au Real Madrid. Voici son portrait dressé en novembre 2023 dans So Foot .

Le problème avec ceux à qui tout réussit, c’est qu’ils finissent par devenir agaçants. Quelque chose de l’ordre de la jalousie, ou d’un renvoi à ses propres limites et à la banalité de son existence, qui peut vite dériver vers la frustration et la mauvaise foi. En ce début de saison 2023-2024, voici la seule éventuelle menace qui plane sur Jude Bellingham – avec, bien sûr, l’indéfectible risque de blessure. Un joueur dont brosser le portrait revient à peu de chose près à évoquer Mère Teresa au plus haut de sa popularité. Côté club, le golden-boy anglais, deuxième plus gros transfert de l’histoire de la Casa Blanca (103 millions. En 2019, le club en avait déboursé 115 pour… Eden Hazard, NDLR) trône sur la Liga (meilleur buteur), le Clásico (son doublé à Montjuïc a torpillé le Barça) et la Ligue des champions (comeilleur buteur). Il rayonne dans son maillot du Real Madrid floqué du mythique numéro 5 de Zizou et est adulé par le public du Santiago Bernabéu.

Si Jude était une action en Bourse, et que j’avais mis un euro sur lui quand il a quitté Birmingham, je pourrais arrêter de travailler.…

Article publié dans le n°211 de So Foot en novembre 2023



Tout propos recueillis par PP, sauf ceux de Maric et Herrera, tirés de El Pais.

Par Paul Piquard pour SOFOOT.com

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