 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Espagne n'a pas fait que des déçus
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 10:25

France-Espagne n'a pas fait que des déçus

France-Espagne n'a pas fait que des déçus

L’équipe de Luis de la Fuente a donc foutu la clim’ à plus de 20 millions de Français. Mardi soir, malgré la défaite des Bleus face à l’Espagne, M6 a réuni 20,24 millions de téléspectateurs en moyenne , soit la meilleure audience de l’année. Ce chiffre doit être en réalité bien plus élevé si l’on prend en compte tous ceux qui ont suivi cette demi finale de Coupe du monde en famille, dans des bars ou dans des lieux publics. À noter que le pic d’audience s’est situé en fin de première mi-temps, avec 22,40 millions à 21h50.

France-Maroc 2022 devant France-Espagne 2026

Cependant, les chiffres ne dépassent pas ceux de la demi-finale 2022 . Les joueurs de Didier Deschamps avaient attiré une moyenne de 20,70 millions de fans devant France-Maroc. Reste à voir si samedi, l’équipe de France parviendra à attirer autant de téléspectateurs pour la petite finale contre l’Argentine ou l’Angleterre.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photomontage des stars de l'Argentine Lionel Messi et de l'Angleterre Harry Kane, futurs adversaires mercredi 15 juillet en demi-finale du Mondial ( AFP / Paul ELLIS )
    Mondial-2026: Angleterre-Argentine, duel vintage avec vue sur une finale contre l'Espagne
    information fournie par AFP 15.07.2026 10:42 

    Un grand classique de la Coupe du monde oppose mercredi à Atlanta l'Angleterre de Harry Kane, en quête d'une deuxième étoile 60 ans après, à l'Argentine de Lionel Messi, tenante du titre qui lorgne sur une quatrième, pour rejoindre l'Espagne en finale. Dans le ... Lire la suite

  • Jude Bellingham, la star programmée à la conquête de l’Angleterre
    Jude Bellingham, la star programmée à la conquête de l’Angleterre
    information fournie par So Foot 15.07.2026 10:36 

    En France, nous avons Kylian Mbappé ; en Angleterre, ils ont Jude Bellingham. Le joueur de 23 ans brille depuis le début de la Coupe du monde et rêve d’offrir une deuxième étoile à un pays qui ne s’est pas toujours retrouvé en cet exilé passé par Dortmund et posé ... Lire la suite

  • Schalke fête son retour en Bundesliga avec une belle recrue
    Schalke fête son retour en Bundesliga avec une belle recrue
    information fournie par So Foot 15.07.2026 10:31 

    Les Mineurs ont trouvé leur justicier. Pour accompagner son retour en Bundesliga, Schalke va accueillir dans ses rangs un international allemand. Selon Kicker , Robin Gosens devrait rejoindre le club allemand sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire ... Lire la suite

  • Lucas Digne, gare aux angles morts
    Lucas Digne, gare aux angles morts
    information fournie par So Foot 15.07.2026 10:11 

    L'une des images de la débâcle française face à l'Espagne (0-2) restera ce low-kick de Lucas Digne dans le buffet de Lamine Yamal, premier tournant d'une partie qui n'aura jamais souri aux Bleus. Triste, pour un soldat qui vit une drôle de semaine, et que l'on ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank