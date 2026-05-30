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Tennis/Roland-Garros-Parry surprend Anisimova et rejoint son premier 8e de finale en Grand Chelem
information fournie par Reuters 30/05/2026 à 17:15

Open de France

Open de France

Diane Parry, dernière ‌Française dans le tableau féminin de Roland-Garros, s'est qualifiée samedi ​pour son premier huitième de finale en Grand Chelem grâce à sa victoire surprise contre l'Américaine Amanda Anisimova, sixième joueuse mondiale, au ​terme d'un super tie-break (6-3, 4-6, 7-6 (3)).

La Française de 23 ans a signé un ​petit exploit sur le court Philippe-Chatrier ⁠en écartant une double finaliste en Majeur (Wimbledon et US Open ‌2025), également demi-finaliste sur la terre battue parisienne en 2019.

Menée 3-1 dans le premier set, Diane Parry ​a gagné cinq ‌jeux consécutifs pour s'offrir la première manche sur ⁠sa troisième opportunité. Après un échange de breaks au coeur du set suivant, elle a cédé sa mise en jeu au pire ⁠moment pour ‌permettre à la tête de série n°6 d'égaliser à ⁠une manche partout.

Dans un troisième set haletant, la Française pensait ‌avoir fait le plus dur en réussissant le ⁠premier break dans le septième jeu, avant d'être débreakée ⁠dans la foulée. ‌Plus solide mentalement, elle a fait la course en tête ​dans le super tie-break, scellant ‌sa victoire sur sa première balle de match après 2h44 de jeu.

Grâce à la ​deuxième victoire de sa carrière contre une joueuse du top 10 mondial, Diane Parry permet à la France de ⁠compter une représentante féminine en deuxième semaine de Roland-Garros pour la troisième édition d'affilée.

La 92e joueuse mondiale aura un vrai coup à jouer au prochain tour face à la Polonaise Maja Chwalinska (114e mondiale), étonnante huitième de finaliste pour sa première participation à ​Roland-Garros.

(Rédigé par Vincent Daheron)

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