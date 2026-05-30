Mikel Arteta fait des choix forts dans sa compo

Laissé au frigo. Pour Arsenal aussi, ce samedi 30 mai est le grand soir (ou plutôt, la fin de journée, avec ce coup d’envoi avancé à 18h). À une heure du coup d’envoi, la compo des Gunners est tombée, eux qui veulent aller chercher le premier titre de leur histoire en C1 après avoir glané la Premier League pour la première fois depuis 22 ans. Mikel Arteta a décidé de marquer le coup en faisant un premier choix fort en pointe.

Le Basque a titularisé Kai Havertz à la place de Viktor Gyökeres , ce dernier étant en panne d’inspi devant le but depuis quatre rencontres. Autre choix fort, c’est Leandro Trossard qui occupera le poste d’ailier gauche, et non Eberechi Eze, lui aussi benched .…

TJ pour SOFOOT.com