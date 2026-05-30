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Ce chiffre qui place déjà Arsenal second
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 17:40

Ce chiffre qui place déjà Arsenal second

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Et toi, tu faisais quoi à 19 ans ? Myles Lewis-Skelly, lui, va disputer une finale de Ligue des champions, ce samedi à 18h contre le PSG, tenant du titre. Titularisé aux côtés de Declan Rice et Martin Ødegaard, l’Anglais de 19 ans devient le deuxième plus jeune joueur à débuter lors de la dernière marche de la plus belle des coupes d’Europe.

Un record toujours détenu par Trent Alexander-Arnold en 2018, qui avait débuté lors du Real Madrid-Liverpool (3-1) à 19 ans et 231 jours (soit quinze seulement de plus que le Gunner ). Reste à savoir si ce choix fort de Mikel Arteta, qui se prive des expérimentés Mikel Merino et Martin Zubimendi dans son onze de départ, s’avèrera payant ou non.…

TJ pour SOFOOT.com

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