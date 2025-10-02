Les Monuments Men de l’AC Ajaccio

Après sa descente vertigineuse en Régional 2, résultat d’années de gestion catastrophique, l’AC Ajaccio peut compter sur le soutien de plusieurs de ses anciens joueurs pros. Avec l’espoir de remettre le club à sa place.

L’AC Ajaccio existera-t-elle encore dans un mois ? Depuis quelques jours, le club corse vit un nouveau cauchemar avec les suites de « l’affaire Youcef Belaïli » et 380 000€ à régler, en plus d’une interdiction de recrutement. Résultat, l’ACA ne peut, pour le moment, engager son équipe première en Régionale 2. Le club a d’ailleurs été contraint au forfait le week-end dernier en Coupe de Corse. Si la situation dure et qu’Ajaccio devait enchaîner trois forfaits en championnat, il serait forfait général et relégué en Régionale 3. Avec une crainte légitime de disparition.

« L’AC Ajaccio, c’est l’amour »

En Corse et autour du club, on ne veut pas imaginer un tel scénario, pour le moment. Surtout que l’ACA, après le tremblement de terre de l’été et cette décision d’une terrible rétrogradation pour passer de la Ligue 2 au Régional 2, a su repartir de l’avant et s’entourer. Ainsi, Benjamin André (Lille), Rémy Cabella (Olympiakos), Vincent Marchetti (Paris FC), Andy Delort, Cédric Avinel ou encore Riad Nouri, tous des pros et anciens pros passés par François-Coty, se sont engagés pour aider à la reconstruction. Les trois premiers cités s’investissent dans ce nouveau projet en coulisses, tandis que les trois autres seront directement impliqués sur le terrain. « L’ACA, c’est l’amour , clame Andy Delort. Ma femme est corse. Je l’ai rencontrée ici. C’est mon premier club, j’y ai des moments inoubliables… » …

Tous propos recueillis par TC.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com