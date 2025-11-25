Les minots de l'OM s'imposent contre Newcastle
Il faut bien un début à tout.
L’histoire est en marche pour la qualification en barrages. Minots ou groupe A, chacun se bat pour sa survie dans cette édition de la Ligue des champions. Les U19 de l’OM ont en tout cas montré la voie ce mardi après-midi, en s’imposant 2-0 contre les Magpies , dans un match nettement dominé par les Marseillais. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
