 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les menaces douanières de Trump contre la France sont "inacceptables" et "inefficaces"-entourage Macron
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 08:12

Les menaces douanières du président américain Donald Trump pour influencer la politique étrangère de la France sont "inacceptables" et "inefficaces", indique-t-on mardi dans l'entourage du président Emmanuel Macron.

Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit destinée à convaincre Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" dont il est à l'initiative.

(Michel Rose, rédigé par Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)

Proche orient
Emmanuel Macron
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • De nombreux ados, pour qui TikTok, Snapchat ou Instagram sont devenus "indispensables", jugent trop sévère l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans ( AFP / Antonin UTZ )
    Interdire les réseaux sociaux? Pour les ados, c'est "trop"
    information fournie par AFP 20.01.2026 09:03 

    L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans? Trop sévère, jugent de nombreux ados pour qui TikTok, Snapchat, ou Instagram sont devenus "indispensables" même s'ils en connaissent les dangers. Tandis que le gouvernement souhaite instaurer cette interdiction ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.01.2026 08:58 

    Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * SECTEURS EXPOSÉS AUX DROITS DE DOUANE - Le président américain Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit ... Lire la suite

  • LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    LVMH : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 20.01.2026 08:49 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT : Une consolidation vers les supports est probable
    VEOLIA ENVIRONNEMENT : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 20.01.2026 08:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank