Les menaces douanières de Trump contre la France sont "inacceptables" et "inefficaces"-entourage Macron

Les menaces douanières du président américain Donald Trump pour influencer la politique étrangère de la France sont "inacceptables" et "inefficaces", indique-t-on mardi dans l'entourage du président Emmanuel Macron.

Donald Trump a menacé lundi soir d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et les champagnes français, une mesure qu'il a dit destinée à convaincre Emmanuel Macron de rejoindre le "Conseil de la paix" dont il est à l'initiative.

