Les matchs de Ligue Conférence à ne pas manquer

La Coupe du monde est terminée, mais il reste heureusement du football à regarder. Ce jeudi, le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence nous offre quelques matchs qu’il ne faut absolument pas manquer. Le club kosovar Malisheva devra déjà réaliser un exploit contre les Ecossais d’Hibernian, pendant que plusieurs habitués de la scène européenne vont entrer en lice.

L’Ajax se déplace chez la Vojvodina. On est bien loin du club d’Amsterdam qui pensait disputer une finale de Ligue des champions avant de se prendre un triplé de Lucas Moura. Copenhague affronte Polissya, tandis que le Panathinaïkos de Moussa Sissoko et Pedro Chirivella défie Paksi. La Gantoise jouera contre le LNZ Cherkasy, le Partizan contre l’UNA Strassen et le Rapid Vienne face au FC Santa Coloma. Rien que du beau monde.…

MJ pour SOFOOT.com