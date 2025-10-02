Les Lyonnais ont décidé de partager leurs primes avec les employés du club
Les Gones vivent bien.
Avec un début de saison canon Avec 15 points pris sur 18 et un statut de coleader du championnat, Corentin Tolisso et sa bande vivent un début de saison idyllique . Une belle cohésion qui peut aussi trouver sa source lors des soirées Loups-Garous de Thiercelieux ou des paris entre coéquipiers pour savoir qui lavera les crampons.…
SF pour SOFOOT.com
