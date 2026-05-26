Les librairies Furet du Nord et Decitre demandent leur placement en redressement judiciaire

A photograph taken on May 23, 2026 shows Le Furet du Nord bookstore in Lille, northern France. Le Furet du Nord bookstore belongs to the NOSOLI group, which is experiencing financial difficulties and is expected to announce its placement under receivership at an extraordinary meeting of the Works Council on May 26, 2026. ( AFP / Francois LO PRESTI )

Confronté à un environnement économique "particulièrement exigeant", le groupe Nosoli, qui chapeaute les 600 salariés des librairies Furet du Nord et Decitre, demande son placement en redressement judiciaire, avec à la clef de possibles licenciements.

Cette procédure devrait s'ouvrir le 1er juin auprès du tribunal de commerce de Lille Métropole, annonce Nosoli dans un communiqué de presse publié mardi.

Un plan de redressement détaillé sera présenté "dans les prochaines semaines", précise le groupe.

Franck Brunet, délégué CFDT du Furet du Nord, seul syndicat représenté dans l'enseigne, a déclaré craindre "à la fois pour les sites et pour les salariés", à l'issue d'un comité social et économique extraordinaire à Tourcoing (Nord) mardi, pour présenter la procédure aux élus du personnel.

"Les pertes se creusent au fur et à mesure des mois qui passent", a-t-il souligné, évoquant "une rupture à partir du mois de décembre et un début d'année très compliqué". "On va sur un chemin assez escarpé, mais on est toujours vivant", a-t-il tempéré.

Nosoli compte quelque 600 collaborateurs et 27 librairies, dont 18 Furet du Nord, principalement basés dans le Nord, le Pas-de-Calais et en région parisienne, ainsi que 9 magasins Decitre, essentiellement en région Rhône-Alpes.

"Le marché des biens culturels traverse une crise profonde, marquée par une forte pression sur les marges et un recul des volumes de près de 15% depuis 2021", rappelle Nosoli dans son communiqué. Ce contexte a été "encore fragilisé ces derniers mois par l'évolution du pouvoir d'achat et des modes de consommation".

Malgré une transformation de ses activités engagée depuis l'an dernier, "la dégradation plus rapide" que prévu de son marché depuis le début de cette année a contraint le groupe à recourir à cette solution de redressement judiciaire.

- Restructurations déjà en 2024 -

La librairie Furet du Nord à Lille le 23 mai 2026 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Plusieurs axes de transformation ont déjà été identifiés: rééquilibrer l'activité entre les ventes de livres et le hors livre (jeux, papeterie, loisirs créatifs), se renforcer davantage dans le numérique et développer l'activité auprès des professionnels (collectivités, universités, librairies indépendantes, etc.), souligne Nosoli.

Les activités du Furet du Nord et de Decitre vont se poursuivre normalement durant son redressement judiciaire, assure le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros en 2025.

Selon des sources syndicales, un nouveau CSE est prévu le 2 juin. Il devrait, selon M. Brunet, être "porteur d'annonces" plus précises.

Le secteur des librairies est en souffrance actuellement en France, confronté notamment à la concurrence toujours plus exacerbée du e-commerce et au déclin de la lecture sur papier.

En avril, le tribunal des affaires économiques de Paris a ainsi placé en redressement judiciaire le groupe Gibert, premier libraire indépendant de France, qui souhaite se relancer dans le segment des livres d'occasion.

En 2024, 50 postes avaient déjà été supprimés au sein du groupe Nosoli: trois librairies Furet du Nord avaient fermé à Lille, Paris et Beauvais, ainsi que deux magasins Decitre, à Annemasse (Haute-Savoie) et Bezons (Val-d'Oise).

Après les CSE mardi matin à Tourcoing, près de Lille, et dans la banlieue lyonnaise, les annonces ont été présentées à l'ensemble des salariés du groupe, comme à Lille, où le principal magasin Furet du Nord était fermé pour l'occasion entre 13H00 et 14H00.

Chloé Lehingue, 25 ans, étudiante en psychiatrie et cliente ponctuelle du Furet du Nord, trouve "dommage" que "le papier commence un peu à partir": "il n'y a plus beaucoup de gens de mon âge qui lisent vraiment les bouquins", a-t-elle déploré.

Fondé à Lille en 1921, le Furet du Nord a notamment été la première librairie française en libre-service, à partir de 1959.

Après s'être étendu dans sa région, puis en région parisienne, le Furet du Nord a racheté en 2019 Decitre, autre libraire centenaire d'origine lyonnaise, et l'ensemble a donné naissance en 2022 au groupe Nosoli.