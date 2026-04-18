Mal en point, Raúl Asencio hospitalisé

La défense du Real dans un sale état. Absent face au Bayern, Raúl Asencio ne devrait pas retrouver les terrains de suite du côté du Real Madrid . En effet, selon les informations du média espagnol, Partidazo de Cope, la gastro-entérite dont souffre le défenseur n’a rien d’anodin et affecterait sérieusement l’Espagnol , qui ne devrait pas être prêt pour la rencontre de la semaine prochaine face à Alavés.

🚨 Informa @miguelitocope 🏥 Asencio está en el hospital haciéndose pruebas para ver si dan con la tecla del virus que le ha provocado la gastroenteritis 😨 Ha perdido 6 kilos en 2 semanas 📆 No estará contra el Alavés el próximo martes 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UY6KkhtIA3…

JF pour SOFOOT.com