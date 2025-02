Les lecteurs de SoFoot.com pensent que Vincent Labrune doit démissionner

La question elle est vite répondue. Au cœur d’une crise des droits TV, Vincent Labrune est en mauvaise posture cinq mois après sa réélection à la tête de la LFP. Et Eriiiiiiiiiic l’a bien senti – « Je sens que ça va faire encore plus l’unanimité que le sondage sur CR7… » – , le résultat de notre sondage est catégorique : vous êtes 95% à estimer que Vincent Labrune doit démissionner de son poste.

Démission ou Licenciement ?

À vous lire, la démission de Vincent Labrune « est le minimum » comme le déclare Hadopi Conqueror. Et, à l’image de Jean Marc bosse mal , vous ne comprenez pas ceux qui peuvent avoir un avis contraire : « J’aimerais avoir les arguments de ceux qui disent que non. Quand il évalue à 1 milliards d’euros, j’aimerais savoir comment il a évalué le prix. Il ne peut pas argumenter de sa méconnaissance du contexte et de l’historique. Ce sont juste des choix personnels et intérêts personnels qui l’on fait prendre les décisions. » …

