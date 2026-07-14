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Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 11:06

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes

Les journalistes des demi-finalistes se mobilisent pour Christophe Gleizes

#FreeGleizes, encore et toujours. Pendant que la France, l’Espagne, l’Angleterre et l’Argentine s’apprêtent à jouer leur place en finale, leurs journalistes se réunissent autour d’un combat bien plus important. Les associations de journalistes sportifs des quatre pays ont publié, avec Reporters sans frontières, une déclaration commune pour réclamer la libération de notre collègue et ami Christophe Gleizes, injustement détenu en Algérie depuis plus d’un an pour n’avoir fait que son métier.

« Son siège en tribune de presse reste vide »

« Christophe Gleizes devrait être parmi nous pour couvrir cette Coupe du monde, raconter les exploits des joueurs, partager les émotions du football et exercer librement son métier. Au lieu de cela, son siège en tribune de presse reste vide », écrivent les quatre associations. Collaborateur de So Foot et Society , Christophe a été injustement condamné à sept ans de prison ferme après avoir été arrêté alors qu’il préparait un reportage sur la JS Kabylie. Les journalistes français, espagnols, argentins et britanniques rappellent une évidence : informer n’est pas un crime.

MJ pour SOFOOT.com

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