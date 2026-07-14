Diego Maradona Jr : « Argentine-Angleterre ne sera jamais un match normal »

Un match pour l’Histoire. La demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine ce mercredi sera une rencontre particulièrement importante pour les deux nations , y compris en raison de tout le contexte politique et historique qui entoure les relations entre les deux pays. « Mon père ne le verrait pas comme un match normal , affirme ainsi Diego Maradona Jr, dont le père reste célèbre (entre autres) pour sa prestation légendaire face aux Anglais lors du « match du siècle » de 1986 . Pour tous les Argentins et les maradoniens, ce sera un rendez-vous à part, où reviennent à l’esprit tout ce qui concerne les Malouines et tous nos frères qui y ont perdu la vie, puis ce qui s’est passé avec papa en 86. Mon « vieux » a remporté un match historique et depuis lors, rien n’est normal contre l’Angleterre. »

« J’ai Messi dans le cœur »

Le fils de Diego espère de tout cœur que l’Argentine pourra se trouver un autre héros pour terrasser de nouveau la Perfide Albion à Atlanta. « À vrai dire, je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer Messi, mais il occupe une place particulière dans mon cœur, comme tous les Argentins, et il mérite de remporter à nouveau le titre , confie-t-il encore dans cette interview accordée à Marca . C’est le meilleur des « humains », car mon « vieux » n’a pas son pareil sur cette terre : c’était un extraterrestre du football. Mais Leo mérite tout ce qui lui arrive. » …

TB pour SOFOOT.com