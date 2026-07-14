Le Pérou prépare une armée de Haaland

La Haalandmania est arrivée jusqu’aux maternités péruviennes. D’après le registre national du pays, 468 enfants ont été inscrits avec « Haaland » comme prénom, tandis que 91 autres parents sont directement allés au bout du concept en choisissant « Erling Haaland ». Soit 559 mini-Androïdes prêts à traumatiser les défenses sud-américaines dans une vingtaine d’années.

Quatre Erling Braut Haaland en bonus

Et parce que certains parents ne font jamais les choses à moitié, quatre Péruviens portent même le nom complet « Erling Braut Haaland ». Le porte-parole du RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) explique que les inscriptions ont fortement augmenté pendant le parcours de la Norvège au Mondial. Au Pérou, Neymar reste tout de même loin devant avec plus de 33 000 homonymes, contre 3 402 Messi et 1 185 Cristiano Ronaldo. …

MJ pour SOFOOT.com