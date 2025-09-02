Les joueuses de Manchester United ont dû payer leur billet d’avion pour revenir de Suède

Faut bien payer les transferts de cet été !

En battant Hammarby ce samedi lors du deuxième tour des qualifications pour la Ligue des champions (1-0), les joueuses de Manchester United pensaient faire la fête ce week-end en revenant au bercail. Mais c’était sans compter l’organisation des Red Devils qui avait réservé un voyage avec une escale pour rentrer de Stockholm (alors qu’il existait des options directes), ne faisant atterrir l’équipe et le staff qu’à 22 heures le dimanche. …

LT pour SOFOOT.com