Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026

Ils sont pour la plupart juste trentenaires. Ils ont très peu, voire pas, joué en compétition officielle en 2025. Alors que le mercato d'hiver ouvre ses portes ce jeudi, les voici qui attendent, ou espèrent, trouver un club cet hiver, ou au moins en 2026. Chiche ?

→ Divock Origi

Et oui, il a été héros des Reds . C’était en 2019, quand l’habituel remplaçant de Liverpool avait claqué un doublé contre Barcelone, en demi-finale de Ligue des champions. On sentait alors que sa carrière allait décoller. Le Belge avait suscité beaucoup d’espoirs après son passage à Lille, mais depuis, patatras. L’attaquant était arrivé à Milan en 2022, où il a eu le temps de marquer deux buts en 27 matchs. Plouf. Après un p’tit tour à Nottingham Forest en prêt, celui qui vient de fêter ses 30 piges a joué chez les jeunes du Milan, puisqu’il a été évincé du groupe pro. Son dernier match date du 28 mai 2023, lors d’une victoire contre la Juventus (1-0). Ça date (wesh).

Par Ulysse Llamas et Célia Merckens pour SOFOOT.com