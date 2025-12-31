 Aller au contenu principal
Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026
31/12/2025

Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026

Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026

Ils sont pour la plupart juste trentenaires. Ils ont très peu, voire pas, joué en compétition officielle en 2025. Alors que le mercato d'hiver ouvre ses portes ce jeudi, les voici qui attendent, ou espèrent, trouver un club cet hiver, ou au moins en 2026. Chiche ?

→ Divock Origi

Et oui, il a été héros des Reds . C’était en 2019, quand l’habituel remplaçant de Liverpool avait claqué un doublé contre Barcelone, en demi-finale de Ligue des champions. On sentait alors que sa carrière allait décoller. Le Belge avait suscité beaucoup d’espoirs après son passage à Lille, mais depuis, patatras. L’attaquant était arrivé à Milan en 2022, où il a eu le temps de marquer deux buts en 27 matchs. Plouf. Après un p’tit tour à Nottingham Forest en prêt, celui qui vient de fêter ses 30 piges a joué chez les jeunes du Milan, puisqu’il a été évincé du groupe pro. Son dernier match date du 28 mai 2023, lors d’une victoire contre la Juventus (1-0). Ça date (wesh).

Imagine quelqu'un dans le coma depuis 3 ans qui se réveille et découvre cette photo de Divock Origi embrassant la Ligue des Champions : il retombe dans le coma pour les 10 prochaines années. pic.twitter.com/c1zDqXhIRx…

Par Ulysse Llamas et Célia Merckens pour SOFOOT.com

  • Le conseil de Camavinga à Endrick
    Le conseil de Camavinga à Endrick
    01.01.2026 

    Rhabillé pour l’hiver. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l’Olympique lyonnais Endrick, la recrue star de ce mercato hivernal du côté des Gones, a fait ses premiers pas au club et s’est livré sur ses premières impressions depuis son arrivée.… LB ... Lire la suite

  • La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères
    La terrible décision du gouvernement gabonais après l'élimination des Panthères
    01.01.2026 

    Et bonne année surtout. Après le zéro pointé des Panthères lors de cette CAN 2025, le gouvernement gabonais a annoncé des mesures drastiques après l’élimination de la sélection qui a perdu l’ensemble de ses rencontres de poule. Selon la presse locale, le ministre ... Lire la suite

  • Première historique pour le Soudan
    Première historique pour le Soudan
    01.01.2026 

    Un CSC et puis c’est tout. Malgré sa défaite lors du troisième match du groupe E face au Burkina Faso (0-2), le Soudan avec sa victoire face à la Guinée Équatoriale était déjà assuré de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes. Les plus attentifs espéraient ... Lire la suite

  • Rallye Dakar
    Rallye: Loeb court toujours après son premier succès au Dakar
    01.01.2026 

    Sébastien Loeb sera au départ de son dixième Dakar, samedi à Yanbu (Arabie saoudite), en quête d'une première victoire qui lui échappe toujours sur le célèbre rallye-raid et un an après un abandon précoce. Nonuple champion du monde ‍des rallyes WRC entre 2004 et ... Lire la suite

