Les joueurs marocains derrière Walid Regragui : « C'est lui le boss ! »
Leonidas et ses 300.
Après le 3-0 face à la Zambie, Eliesse Ben Seghir n’a pas fait de langue de bois en zone mixte quand il a été question de Walid Regragui. « C’est simple, c’est lui le boss » , lâche-t-il. Derrière, le message est clair : « On lui fait tous confiance, c’est quelqu’un de vrai avec chaque joueur. » …
MH pour SOFOOT.com
