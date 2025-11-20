Les joueurs du PSG réalisent une razzia historique

Qui a dit que les Grands Chelems ne sont réservés qu’au tennis et au rugby ?

Après avoir remporté cinq des six dernières compétitions dans lesquelles il s’est engagé depuis l’été 2024 (Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Supercoupe d’Europe) le Paris Saint-Germain continue de récolter le fruits de ses prouesses. Ce mercredi soir, le sacre du meilleur joueur africain Achraf Hakimi a permis au club de la capitale de changer de dimension. …

KM pour SOFOOT.com