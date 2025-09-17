Les joueurs de Monaco retrouvés en caleçon sur un tarmac

Les joueurs de Monaco retrouvés en caleçon sur un tarmac

Les garden parties monégasques, ce n’est plus ce que c’était.

Petit souci d’avion pour la délégation de l’AS Monaco. Alors qu’il doit aller en Belgique pour la Ligue des champions ce jeudi (coup d’envoi à 18h45), l’avion de l’ASM a mis du temps à décoller à cause d’un problème de clim. Les joueurs avaient embarqué à l’aéroport de Nice, mais ont tous été contraints d’enlever leurs tee-shirts pour avoir un peu d’air. On voit donc Jordan Teze, Maghnes Akliouche, Mika Biereth et les joueurs monégasques en caleçon, dans l’avion et sur le tarmac.…

UL pour SOFOOT.com