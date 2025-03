Les jeux d'argent et paris sportifs explosent chez les ados depuis la légalisation des jeux de hasard en ligne

Entre 2011 et 2022, la part de jeunes de 17 ans qui mise en ligne est passée de 14,7% à 27,9%.

( AFP / JOEL SAGET )

Les jeux d'argent et de hasard (JAH) sont en très forte progression chez les adolescents de 17 ans depuis la légalisation de leur pratique en ligne en 2010. Un événement qui a concordé avec une forte pression publicitaire malgré les restrictions en vigueur, relève lundi 31 mars l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT).

L'OFDT publie deux notes ciblant le marketing qui vise les joueurs, et tout particulièrement les mineurs malgré l'interdit règlementaire : entre 2011 et 2022, la part de jeunes de 17 ans qui mise en ligne est passée de 14,7% à 27,9%.

L'OFDT a passé en revue 124 publicités françaises distinctes, diffusées entre 2014 et 2024, collectées sur internet ainsi que dans l'espace urbain parisien. Parmi elles, 102 (82%) ont été diffusées après 2020, soit après la promulgation de l'ensemble des restrictions désormais en vigueur en matière de contenu de la publicité en faveur des JAH.

L'incitation à une pratique de jeu qualifiée "d'excessive" -"répétée et faisant fi des risques"- a été mise en lumière pour 17 publicités sur les 124, relève la publication.

Codes graphiques et références

"Avec l'ouverture d'un marché de jeux d'argent et de hasard (JAH) en ligne, le levier publicitaire a été fortement mobilisé dans ce secteur économique", souligne l'OFDT, précisant que depuis 2020, "la loi française impose un message d'avertissement et proscrit l'évocation des mineurs et d'autres sujets particulièrement attractifs à leurs yeux ou à ceux des joueurs excessifs".

L'observatoire note cependant que de nombreux codes graphiques ou références exploités par les publicités et autres communications commerciales peuvent rappeler des thèmes prisés par les mineurs.

"À ce titre, 19 publicités (dont deux qui mettent en scène des jeunes) mobilisent des personnages fictifs, incluant des animaux anthropomorphisés, tels que des personnages de jeux vidéo, de bandes dessinées, d'animés voire de dessins animés , qui ne sont pas sans rappeler le temps de l'adolescence, voire de l'enfance", est-il pointé.

De plus, "l'opportunité de gagner de l'argent facilement et de réussir socialement par le jeu" est souvent véhiculée dans ces publicités.

Selon l'Autorité nationale des jeux (ANJ) citée dans l'étude de l'OFDT, les investissements promotionnels dans le secteur des JAH ont atteint 670 millions d'euros en 2024, soit une hausse de 14% par rapport à 2023, avec 46% des investissements médias dédiés aux canaux numériques.