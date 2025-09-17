Les jeunes du PSG montrent la voie contre l'Atalanta
L’entrée avant le plat de résistance.
Belle rentrée des étudiants du Paris Saint-Germain ! Avant le retour des champions d’Europe en titre à 21h ce mercredi soir contre l’Atalanta, les U19 du club de la capitale ont disposé des jeunes de la Dea dans le cadre de la première journée de Youth League. Mené au score des la 20 e minute par l’intermédiaire du mineur Andrea Michieletto, 17 ans, les titis parisiens ont rapidement relevé la tête pour largement s’imposer 5-1. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer