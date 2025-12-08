Les ITT de Moffi et Boga prolongées
Ce n’est toujours pas le moment de revenir.
Plus d’une semaine après la soirée brûlante au centre de formation niçois durant laquelle Terem Moffi et Jérémie Boga auraient été pris à partie par des supporters, les deux joueurs ont vu leurs arrêts de travail prolongés de plusieurs jours , d’après les informations de RMC Sport.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
