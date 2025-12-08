 Aller au contenu principal
Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais
information fournie par So Foot 08/12/2025 à 21:18

Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais

Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais

Il n’y a pas qu’en France que les supporters se croient tout permis.

Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre le Pogoń Szczecin et le Radomiak Radom (2-2), les joueurs locaux, actuellement pointés à une triste dixième place du championnat polonais et éliminés quelques jours plus tôt en huitièmes de Coupe, ont été rappelés à l’ordre par leurs supporters . Invités Contraints à venir se présenter au pied du kop, Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers n’ont pu qu’écouter les sévères remontrances des ultras.…

EL pour SOFOOT.com

