Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais
Il n’y a pas qu’en France que les supporters se croient tout permis.
Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre le Pogoń Szczecin et le Radomiak Radom (2-2), les joueurs locaux, actuellement pointés à une triste dixième place du championnat polonais et éliminés quelques jours plus tôt en huitièmes de Coupe, ont été
rappelés à l’ordre par leurs supporters
.
Invités
Contraints à venir se présenter au pied du kop, Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers n’ont pu qu’écouter les sévères remontrances des ultras.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer