Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais

Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers menacés par les supporters polonais

Il n’y a pas qu’en France que les supporters se croient tout permis.

Quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre entre le Pogoń Szczecin et le Radomiak Radom (2-2), les joueurs locaux, actuellement pointés à une triste dixième place du championnat polonais et éliminés quelques jours plus tôt en huitièmes de Coupe, ont été rappelés à l’ordre par leurs supporters . Invités Contraints à venir se présenter au pied du kop, Benjamin Mendy, Kamil Grosicki et leur coéquipiers n’ont pu qu’écouter les sévères remontrances des ultras.…

EL pour SOFOOT.com