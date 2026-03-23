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"Les indicateurs dans le rouge": la période 2015-2025 la plus chaude jamais enregistrée-OMM
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 05:32

La période 2015-2025 a été la plus chaude jamais répertoriée, a déclaré l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un rapport publié lundi, prévenant que "tous les indicateurs climatiques clé sont dans le rouge" et que la planète Terre est "poussée au-delà de ses limites".

Dans son rapport, l'agence onusienne souligne également que l'année 2025, avec environ 1,43 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, a été la deuxième ou troisième plus chaude de l'histoire.

Ces données sont répertoriées depuis 1850.

L'OMM relève également que la fonte des glaces a été lors des 11 dernières années parmi les pires jamais constatées dans des endroits clé, avec notamment des déclins "exceptionnels" en Islande et en Amérique du Nord.

(Emma Farge et Cecile Mantovani; version française Jean Terzian)

Environnement
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