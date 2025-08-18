Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record

Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025 ( AFP / Cesar Manso )

Les flammes ont déjà ravagé plus de 343.000 hectares depuis le début de l'année en Espagne, un nouveau record pour le pays, où des milliers de pompiers et de militaires luttent toujours lundi contre des incendies dévastateurs dans l'ouest et le nord-ouest.

Selon le Système Européen d'Information sur les Incendies de Forêt (EFFIS), l'année 2022 avait jusqu'à présent été la pire en Espagne sur le front des incendies (306.000 hectares calcinés).

Le Portugal détient le record européen, depuis le début des relevés en 2006, avec 563.000 hectares brûlés en 2017, lors d'incendies ayant fait 119 morts.

Depuis le début de l'année, plus de 560.000 hectares ont brûlé dans les deux pays, toujours en proie à de violents sinistres cet été, particulièrement virulents depuis le début d'une vague de chaleur il y a 15 jours, et qui ont déjà fait six morts.

Seule petite note d'espoir: cette vague de chaleur, carburant des incendies, touche à sa fin, selon l'Agence météorologique espagnole (Aemet).

- "Comme du brouillard" -

Mais en attendant d'éventuels effets bénéfiques d'une baisse des températures, qui ont atteint jusqu'à 45°C dans le sud de l'Espagne, aucune accalmie n'était en vue lundi.

En Espagne, les sinistres les plus graves se concentrent dans les régions d'Extrémadure (ouest), Galice (nord-ouest) et Castille-et-León (nord-ouest).

Des milliers d'évacuations s'y préparent devant l'avancée des flammes, notamment à Ribadelago (Castille-et-León), où Andrea Fernandez, 29 ans, a raconté à l'AFP apercevoir "beaucoup de fumée" et sentir une odeur de "brûlé".

"C'est comme s'il y avait du brouillard, on ne voit pas les montagnes qui sont à 1 km, certaines personnes portent des masques", a-t-elle décrit.

Depuis sa fenêtre, elle voit avions et hélicoptères se succéder autour du lac de Sanabria, pour faire des réserves d'eau et les déverser sur les zones en feu. Les éleveurs de la zone, eux, ont descendu leurs bêtes des pâturages pour les mettre à l'abri.

Un pompier lors d'un incendie de forêt dans le village de Vilarino, dans la municipalité de Carballeda de Avia, au nord-ouest de l'Espagne, le 17 août 2025 ( AFP / MIGUEL RIOPA )

Comme tous les habitants de Ribadelago, Andrea Fernandez a reçu plusieurs alertes sur son téléphone l'invitant à une "évacuation volontaire", dans une zone où sont présents beaucoup de vacanciers en plus des habitants.

"Nous avons actuellement 23 incendies actifs de niveau 2", ce qui désigne des feux représentant une menace grave et directe pour la population, a résumé lundi matin à la télévision publique TVE Virginia Barcones, directrice générale de la Protection civile et des Urgences en Espagne.

- "Situation très compliquée" -

Des habitants observent un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025 ( AFP / CESAR MANSO )

"C'est une situation très difficile, très compliquée", a expliqué à TVE la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, évoquant la "virulence" et l'"ampleur" des incendies, ainsi que la fumée, visible depuis l'espace et qui complique "les interventions par voie aérienne".

Au cours des dernières heures, ces sinistres ont en outre fait deux nouvelles victimes, un pompier en Espagne et un autre au Portugal, faisant grimper le bilan à quatre décès dans le premier pays et deux dans le second.

En Espagne, ce pompier est mort lorsque son véhicule, chargé d'eau, s'est renversé dans la province de León. Il faisait partie d'un convoi qui quittait les lieux de l'incendie pour se reposer en empruntant une piste forestière très pentue et a fini par tomber dans un ravin.

Un incendie de forêt près du village de Benvende, à Trancoso, au Portugal, le 14 août 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Au Portugal également, un pompier est décédé dimanche dans un accident de la route qui a fait deux blessés graves parmi ses collègues, selon le président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa.

Le pays combat principalement un grand incendie près d'Arganil, dans le centre du pays, où sont mobilisés la moitié des 2.000 pompiers sur le terrain.

La situation s'est en revanche nettement améliorée dans le Balkans, où la baisse de températures et l'arrivée de la pluie ont aidé les secours à éteindre ou contrôler des dizaines d'incendies, qui avaient fait deux morts depuis une semaine.

En Turquie également, deux importants incendies sont désormais sous contrôle, selon les autorités, dont l'un, avait entraîné dans la nuit de samedi à dimanche l'évacuation de centaines de personnes de sept villages de la province touristique de Çanakkale, au nord-ouest du pays.