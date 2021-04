« Les idées de droite ne sont portées ni par Macron ni par Le Pen »

À un an du premier tour de la présidentielle, les partis se mettent en ordre de marche. En début de semaine, les Jeunes Républicains ont désigné leur nouveau président : Guilhem Carayon, Tarnais, 22 ans, et proche de Julien Aubert. Ancien responsable du syndicat étudiant UNI, le jeune homme, qui a découvert la politique avec Nicolas Sarkozy, veut refaire des Jeunes LR, tiraillés par des guerres d'ego et de nombreuses dissensions, le premier mouvement des jeunes. Un défi alors que des voix s'élèvent, même en interne, pour dénoncer une ligne trop droitière par rapport à celle portée par la direction du parti. À LR, combien de divisions ? Guilhem Carayon s'explique.

Le Point : Votre élection fait-elle de vous le premier opposant au président de LR, Christian Jacob ?

Guilhem Carayon : Absolument pas. J'ai vu que certains journalistes avaient dit que cette élection avait été celle qui avait opposé certains camps au sein des Républicains. De François-Xavier Bellamy et Bruno Retailleau - ce qu'on peut appeler le camp conservateur - à Othman Nasrou, un proche de Valérie Pécresse, en passant par Franck Louvrier et Olivier Marleix, des élus de toutes sensibilités ont soutenu ma candidature et ma liste. Christian Jacob a été le premier à saluer ma victoire, et beaucoup de cadres m'ont assuré de leur soutien pour que les Jeunes LR redeviennent

