Les héritiers de Maradona et l’ex-manager d’Avicii vont vendre des produits dérivés du joueur
Le Pibe aux œufs d’or.
Après le litige sur les droits à l’image avec EA Sports, les héritiers de Diego Maradona se remettent au travail pour tirer profit du défunt champion du monde. Les cinq détenteurs des droits se sont associés à l’entrepreneur irano-suédois Ash Pournouri et son entreprise Electa Global pour produire, distribuer et vendre des produits dérivés à l’effigie de l’argentin.…
