Les héritiers de Maradona et l’ex-manager d’Avicii vont vendre des produits dérivés du joueur
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 11:54

Le Pibe aux œufs d’or.

Après le litige sur les droits à l’image avec EA Sports, les héritiers de Diego Maradona se remettent au travail pour tirer profit du défunt champion du monde. Les cinq détenteurs des droits se sont associés à l’entrepreneur irano-suédois Ash Pournouri et son entreprise Electa Global pour produire, distribuer et vendre des produits dérivés à l’effigie de l’argentin.…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
