Les gros poissons de l'Arkéma Première Ligue snobent les trophées LFFP

Jean-Paul Sartre au prix Nobel. Ce lundi soir, il n’y a pas que le festival de Cannes dans la vie. Il y a aussi les trophées LFFP, qui s’apprêtent à récompenser les meilleures joueuse, gardienne, révélation et entraîneure de la saison en Arkéma Première Ligue. Cette cérémonie se fera sans les nommées au trophée de joueuse de la saison. La Lyonnaise Melchie Dumornay, et les Parisiennes Romée Leuchter et Sakina Karchaoui n’ont en effet pas fait le déplacement jusqu’au Pavillon Gabriel , où se déroule cette cérémonie organisée par la FFF. La première a déjà remporté le trophée UNFP de joueuse de la saison lundi dernier.

Seule ombre au tableau de cette cérémonie des Trophées LFFP : l'absence des délégations lyonnaise et parisienne alors que Melchie Dumornay (OLL), Romée Leuchter et Sakina Karchaoui (PSG) sont les trois nommées pour le Trophée de meilleure joueuse de la saison.…

UL, avec LB au Pavillon Gabriel pour SOFOOT.com