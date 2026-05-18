Les adversaires potentiels de l'OL en tour préliminaire de C1

Remballez vos vacances en Albanie ou en Croatie. Après son gros revers contre Lens à domicile et à Toulouse en clôture de la saison, l’OL a chopé la place du con en Ligue 1. Quatrième à l’issue de la saison, le club du 69 devra passer par les tours préliminaires. Il connaîtra le nom de son adversaire le 20 juillet prochain . La double confrontation du troisième tour préliminaire est prévue les semaines des 3 et 10 août, avant des barrages avant la rentrée des classes.

Fenerbahçe en gros poisson

Pour ce gros casse-tête, foiré par Nice l’été dernier et où seul Lille en est sorti vivant lors des cinq dernières saisons, l’OL a déjà quelques adversaires potentiels. Tous ces prétendants sont des équipes qui n’ont pas gagné leurs championnats respectifs . Le Nimègue de l’ancien caennais Noé Lebreton est dans la liste, comme le Fenerbahçe de N’Golo Kanté et Sidiki Chérif. Le Sparta Prague, dauphin en Tchéquie, le deuxième du championnat belge (probablement l’Union Saint-Gilloise) et Heart of Midlothian, triste deuxième en Écosse, figurent aussi dans les adversaires potentiels.…

UL pour SOFOOT.com