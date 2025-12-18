Les grandes banques centrales s'orientent vers des hausses de taux d'intérêt alors que l'inflation est de plus en plus préoccupante

Les décideurs de la Fed prévoient une baisse des taux en 2026

La BoE suit la Fed dans un assouplissement prudent

La BCE fait une pause "incertaine" et évite de donner des indications

(Mise à jour des dernières mesures prises par la BCE, la Banque d'Angleterre et la Riksbank) par Naomi Rovnick et Alun John

Les banques centrales des grandes économies signalent un changement de position, beaucoup d'entre elles étant désormais en attente après un long cycle d'assouplissement, et les décideurs politiques signalant que leurs prochaines mesures pourraient être des hausses de taux si l'inflation reprend de la vigueur.

La Banque centrale européenne a pratiquement confirmé qu'elle en avait fini avec l'assouplissement monétaire, tandis que la Banque d'Angleterre a réduit ses taux à l'issue d'un vote serré, les dissidents ayant mis en garde contre les pressions exercées sur les prix. Les marchés s'attendent toujours à un nouvel assouplissement monétaire aux États-Unis l'année prochaine, mais certains décideurs de la Réserve fédérale ont également mis en garde contre le fait que la plus grande économie du monde pourrait déjà être en train de s'emballer.

Voici la position des banques centrales de 10 pays développés:

1/ SUISSE La Banque nationale suisse a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé à 0% le 11 décembre, le plus bas parmi les banques centrales des marchés développés, et a déclaré que l'accord récent pour réduire les droits de douane américains sur les marchandises suisses avait amélioré les perspectives économiques. Même si l'inflation suisse est nulle car le franc fort, valeur refuge, réduit les coûts d'importation, la barre pour amener les taux en territoire négatif est haute, et les économistes s'attendent à ce que la croissance des prix reprenne légèrement l'année prochaine et que la BNS maintienne son taux d'intérêt jusqu'en 2026.

2/ CANADA

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25% la semaine dernière, après 225 points de base d'assouplissement au cours de ce cycle. Le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que l'économie résistait aux mesures commerciales américaines. La BOC devrait maintenir ses taux jusqu'en 2027, après que les dépenses gouvernementales et les exportations de pétrole aient porté la croissance à 2,6 % au troisième trimestre et que le marché du travail se soit renforcé.

3/ SUÈDE La Riksbank suédoise s'attend également à ce que l'assouplissement monétaire précédent commence à stimuler la croissance du PIB et, avec une inflation en glissement annuel juste au-dessus de son objectif de 2 %, elle a maintenu les taux à 1,75 % le 18 décembre et les analystes s'attendent à ce qu'elle augmente à nouveau à la fin de 2026.

4/ NOUVELLE ZÉLANDE

Avec un taux de chômage au plus haut depuis neuf ans, la nouvelle directrice de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, Anna Breman, n'aura pas la tâche facile.

Avec une série de baisses de taux percutantes qui ont contribué à propulser l'inflation vers le haut de la fourchette cible de la banque centrale, les marchés monétaires voient le taux d'escompte de la Nouvelle-Zélande approcher les 3 % d'ici décembre 2026, contre 2,25 % aujourd'hui.

5/ ZONE EURO

La Banque centrale européenne a fermement maintenu son taux de 2% depuis juin et sa dernière pause de jeudi s'est accompagnée d'une révision à la hausse des prévisions de croissance et d'inflation.

Les traders n'ont pas bravé de forts paris pour un resserrement monétaire, cependant, après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ait évoqué une forte incertitude et ait évité de donner des indications sur l'avenir.

6/ ÉTATS-UNIS La Réserve fédérale a réduit ses taux le 10 décembre , lors d'un vote divisé, puis a laissé entendre qu'elle ferait une pause. Les données retardées sur l'emploi ont montré que le marché du travail avait décliné en octobre, puis s'était redressé le mois suivant. Les chefs d'entreprise américains s'attendent également à de nouvelles hausses de prix en raison des droits de douane.

Les décideurs de la Fed prévoient une seule réduction de 25 points de base en 2026, , ce qui pourrait susciter des désaccords avec le président Donald Trump, qui souhaite davantage d'assouplissement , et tous les regards se tournent vers le remplaçant du président de la Fed, Jay Powell, qui n'a pas encore été nommé , et qui pourrait se montrer dovish.

7/ ROYAUME-UNI

Les responsables de la Banque d'Angleterre ont voté de justesse pour une réduction d'un quart de point à 3,75% jeudi et le gouverneur Andrew Bailey a averti que l'assouplissement futur était une décision serrée.

Même si le budget du gouvernement britannique du 26 novembre, qui prévoit des hausses d'impôts, a sapé le sentiment économique et devrait freiner l'inflation l'année prochaine, les dissidents de la BoE se sont inquiétés d'une croissance des prix trop élevée.

8/ NORVEGE

La Norges Bank a été la plus prudente du G10, n'ayant baissé ses taux que de 50 points de base au cours de ce cycle.

Elle a maintenu les coûts d'emprunt inchangés jeudi, bien que les marchés à terme anticipent 44 points de base d'assouplissement supplémentaire l'année prochaine après que l'inflation se soit ralentie.

9/ AUSTRALIE

La Reserve Bank of Australia semble être la première à atteindre le point d'inflexion. Mardi, elle a maintenu les taux à 3,6 %, exclu tout nouvel assouplissement de la politique monétaire et, surtout, a averti qu'elle pourrait procéder à une hausse si les pressions inflationnistes s'avéraient tenaces.

Cela a donné un coup de pouce au dollar australien, AUD= et a pesé sur les obligations d'État. Les marchés évaluent pleinement une augmentation d'ici juin 2026 et considèrent qu'il y a de fortes chances qu'elle ait lieu en mai.

10/ JAPON

La Banque du Japon, la seule banque centrale en mode augmentation pour le moment, devrait augmenter ses taux à 0,75% lors de sa réunion de vendredi.

Les marchés japonais sont au centre de l'attention mondiale. L'annonce par la Première ministre Sanae Takaichi de mesures de relance massives a fait bondir les rendements des obligations d'État à long terme, avec des retombées ailleurs, tandis que le yen JPY= est sous pression.

Le gouverneur Kazuo Ueda serait soulagé si ses remarques après la réunion évitaient d'accélérer la chute de l'un ou de l'autre.