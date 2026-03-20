Les grandes banques centrales gardent leurs options ouvertes, les traders parient sur la guerre pour relever les taux d'intérêt

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* Les marchés augmentent les paris sur les hausses de taux au niveau mondial

* La RBA, seule à relever ses taux, la Fed, la BoC, la BCE et la BoE maintiennent leurs taux, considérés comme hawkish

* Le Japon maintient ses taux, mais garde la porte ouverte à une hausse en avril

* Les marchés et les analystes considèrent qu'il est possible que la BCE et la BoE augmentent leurs taux en avril

(Mise à jour publiée jeudi avec la réévaluation des marchés en Europe, y compris dans le quatrième point) par Alun John

Presque toutes les grandes banques centrales des pays développés ont maintenu leurs taux inchangés cette semaine, mais ont souligné qu'elles étaient prêtes à agir pour freiner l'inflation si le choc énergétique provoqué par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran entraînait une hausse plus importante des prix.

Depuis le début de la guerre, les traders ont réduit les paris sur l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale cette année et ont fixé le prix des augmentations de taux ailleurs, y compris par la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre.

La Banque de réserve d'Australie, déjà en phase d'augmentation, a de nouveau relevé ses taux cette semaine.

Voici la situation des dix banques centrales des marchés développés, classées de leur taux directeur le plus élevé au plus bas:

1/ AUSTRALIE

La Reserve Bank of Australia a relevé ses taux pour le deuxième mois consécutif à 4,1% mardi, mettant en garde contre un risque "matériel" pour l'inflation dû à la guerre.

L'inflation de base a atteint un sommet de 16 mois de 3,4 % en janvier et est en hausse. Les marchés prévoient au moins deux, probablement trois, hausses supplémentaires cette année, ce qui porterait les taux au-dessus de leur sommet de fin 2023.

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2/ NORVÈGE

La Norges Bank se réunit la semaine prochaine. L'inflation rigide a fait d'elle l'une des banques centrales les plus prudentes des marchés développés, n'ayant réduit ses taux que deux fois l'année dernière par rapport à leur sommet de fin 2023 de 4,5 %.

Les marchés considèrent que le prochain mouvement sera une hausse, et une hausse est entièrement intégrée d'ici le mois d'août. 0#NOKIRPR

3/ ROYAUME-UNI

La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux à 3,75% jeudi, mais les traders ont considéré la déclaration post-réunion comme hawkish, et voient maintenant une hausse des taux de 25 points de base d'ici avril comme un pari incertain, et peut-être trois hausses d'ici la fin de l'année. 0#GBPIRPR

La BoE a déclaré qu'elle était attentive au risque que des attentes d'inflation plus élevées s'installent dans l'économie, et bien qu'elle ait fait un clin d'œil aux risques de ralentissement économique, elle a déclaré qu'une inflation plus élevée était le risque le plus important.

4/ ÉTATS-UNIS

La Réserve fédérale a maintenu ses taux inchangés mercredi dans la fourchette 3,50 %-3,75 %, mais le ton hawkish du président Jerome Powell a incité les traders à repousser les attentes de réduction des taux jusqu'en 2027.

La Fed a réduit ses taux pour la dernière fois en décembre. Avant la guerre, les marchés avaient prévu deux baisses de taux de 25 points de base cette année - aujourd'hui, ils ne voient pratiquement aucune chance de changement.

Bien que la banque centrale la plus importante au monde soit restée fidèle à ses prévisions antérieures d'une réduction en 2026, elle a prévu une inflation plus élevée cette année qu'auparavant.

M. Powell a décrit les défis considérables auxquels doit faire face pour réduire l'inflation, qu'il s'agisse de la hausse persistante des prix due aux tarifs douaniers ou de l'augmentation des prix de l'énergie due à la guerre en Iran. Il a déclaré que la Fed pourrait ne pas pouvoir "passer outre" cette dernière comme un choc transitoire.

5/ NOUVELLE-ZÉLANDE

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande se réunit début avril. Elle a réduit ses taux de manière plus agressive que la plupart de ses homologues en 2024 et 2025 à 2,25 %. Néanmoins, les marchés pensent que la prochaine étape sera une hausse, et trois hausses sont intégrées d'ici la fin de l'année.

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6/ CANADA

La Banque du Canada a maintenu mercredi ses taux inchangés à 2,25% comme prévu, mais le gouverneur Tiff Macklem a averti qu'elle était prête à augmenter les coûts d'emprunt si la hausse des prix de l'énergie risquait de se transformer en une inflation persistante.

La Banque du Canada a maintenu son taux directeur inchangé depuis octobre. Les marchés intègrent au moins une hausse de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année, mais ne la considèrent pas comme probable avant le troisième trimestre.

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7/ ZONE EURO

La Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés comme prévu jeudi, mais elle pourrait devoir commencer à discuter d'une hausse des taux en avril et les resserrer peu après, ont déclaré des sources à Reuters .

Les banques ont modifié leurs prévisions pour la BCE et les marchés anticipent désormais plus de deux hausses de 25 points de base du taux de dépôt de 2% de la BCE cette année, car ils pensent que les responsables politiques, accusés d'avoir agi trop tard face à la poussée inflationniste de 2021/2022, seront plus prompts à appuyer sur la gâchette cette fois-ci.

8/ SUÈDE

La banque centrale suédoise a maintenu son taux directeur à 1,75% jeudi, et comme ses pairs, a souligné que l'incertitude était élevée. Les marchés intègrent également des hausses de taux cette année.

9/ JAPON

La BOJ n'est plus la seule banque centrale à augmenter ses taux, bien qu'elle agisse avec prudence et, jeudi, a maintenu ses taux inchangés à 0,75 %, leur plus haut niveau depuis 30 ans.

Le gouverneur Kazuo Ueda a cependant déclaré que le conseil de la BOJ se concentrait davantage sur les risques d'inflation à la hausse que sur les risques de croissance à la baisse liés au conflit, maintenant ainsi les attentes du marché pour une hausse des taux à court terme.

Ces remarques ont entraîné une appréciation du yen japonais.

JPY=

10/ SUISSE

La Banque nationale suisse a maintenu son taux directeur à 0 %, le plus bas parmi les principales banques centrales, jeudi et a indiqué qu'elle était prête à intervenir pour freiner la récente flambée du franc suisse, valeur refuge. La devise se négocie à son plus haut niveau depuis 11 ans par rapport à l'euro. EURCHF=

L'inflation suisse n'était que de 0,1 % en mars, et l'appréciation du franc menace de la faire passer en dessous de la fourchette cible de 0 à 2 % de la banque centrale.