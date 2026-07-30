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Les Girondins regagnent le Haillan après les incendies dévastateurs dans la région
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 13:07
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Les Girondins regagnent le Haillan après les incendies dévastateurs dans la région

Les Girondins regagnent le Haillan après les incendies dévastateurs dans la région

Après le feu, le beau temps. Tristement touchés par des incendies qui ont ravagé la pinède girondine depuis près d’une semaine, les Girondins de Bordeaux ont pu regagner leur centre d’entraînement du Haillan, ce jeudi . Oualid El Hajjam avait d’ailleurs confié, lors d’une interview accordée à So Foot , que les joueurs « avaient dû être évacués dans la nuit de vendredi à samedi » en raison de la progression des flammes.

Un semblant de retour à la normale

Après deux séances d’entraînement au nord de Bordeaux, du côté de Bassens, les Girondins s’apprêtent donc à reprendre une préparation tronquée par tous les problèmes extrasportifs qui les entourent. Mais pour leur entraîneur, Rio Mavuba, ce presque retour à la normale « fait du bien », a-t-il confié à L’Équipe . Dès vendredi, ils seront déjà de retour sur les terrains avec une opposition contre Bayonne pour leur premier match amical de la préparation.…

EM pour SOFOOT.com

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