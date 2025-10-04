Les Girondins de Bordeaux retrouvent le chemin de la victoire
Bordeaux retrouve les trois points !
Sans victoire depuis le 6 septembre, les Girondins de Bordeaux ont retrouvé le chemin de la victoire dans la poule A de National 2 . Victorieux 3-0 sur la pelouse de Poitiers , les Bordelais ont pu compter sur un doublé de Luderic Etonde et un but de Matthieu Villette pour redresser la tête.…
