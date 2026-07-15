 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 18:01

Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu

Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu

Une page se tourne à Lorient. Merlu depuis ses 16 ans, Pablo Pagis devrait s’engager avec le Paris FC contre 15 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus lié à une qualification européenne, rapporte L’Équipe .

Le fils de Mickaël (double vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Sochaux en 2004, et Strasbourg en 2005) sort de sa meilleure saison, à 23 ans, avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1 .…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Norvégien Soren Waerenskjold (C) remporte le sprint à l'arrivée de la 11e étape du Tour de France, le 15 juillet 2026 à Nevers ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )
    Tour de France: Waerenskjold, à fond la caisse
    information fournie par AFP 15.07.2026 19:04 

    Toujours plus vite: vainqueur surprise à Nevers, le bison norvégien Soren Waerenskjold a remporté mercredi l'étape la plus rapide de l'histoire du Tour de France, avec une moyenne de 50,91 km/h. Après dix jours de canicule, les quelques gouttes de pluie au départ ... Lire la suite

  • ( ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Protoxyde d'azote, rodéos, free parties: les mesures clés du projet de loi Ripost
    information fournie par AFP 15.07.2026 18:38 

    Le projet de loi "Ripost", adopté largement par les députés mercredi, a pour ambition de lutter contre des phénomènes qui troublent l'ordre public. Hétéroclite, il aborde de nombreux sujets: protoxyde d'azote, free parties, rodéos urbains sauvages... Le ministre ... Lire la suite

  • Un coach français du Mondial trouve une nouvelle sélection
    Un coach français du Mondial trouve une nouvelle sélection
    information fournie par So Foot 15.07.2026 18:36 

    L’art de parfaitement retomber sur ses pattes. Quelques heures après avoir quitté la sélection haïtienne, Sébastien Migné est officiellement le nouveau sélectionneur du Gabon . Les Panthères n’ont toutefois pas précisé la durée du contrat signé par le technicien ... Lire la suite

  • Des supporters argentins se mettent sur la gueule avant Angleterre-Argentine
    Des supporters argentins se mettent sur la gueule avant Angleterre-Argentine
    information fournie par So Foot 15.07.2026 17:57 

    Pas besoin d’attendre les Anglais pour lancer les hostilités. À quelques heures de la demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre, plusieurs supporters argentins se sont affrontés dans les rues d’Atlanta avant d’être séparés par les autorités locales. Une bagarre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank