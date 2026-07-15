Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu

Le Paris FC sort le chéquier pour un Merlu

Une page se tourne à Lorient. Merlu depuis ses 16 ans, Pablo Pagis devrait s’engager avec le Paris FC contre 15 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus lié à une qualification européenne, rapporte L’Équipe .

Le fils de Mickaël (double vainqueur de la Coupe de la Ligue avec Sochaux en 2004, et Strasbourg en 2005) sort de sa meilleure saison, à 23 ans, avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1 .…

NB pour SOFOOT.com