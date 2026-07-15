Des supporters argentins se mettent sur la gueule avant Angleterre-Argentine
Pas besoin d’attendre les Anglais pour lancer les hostilités. À quelques heures de la demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre, plusieurs supporters argentins se sont affrontés dans les rues d’Atlanta avant d’être séparés par les autorités locales. Une bagarre entre compatriotes, histoire de rappeler que le maillot de l’ Albiceleste ne suffit pas toujours à calmer les vieilles rancœurs de Buenos Aires.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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