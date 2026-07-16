« Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent » : Messi se lâche après la demie contre l'Angleterre

La parole libérée. Alors qu’on le connaît plutôt soporifique en réactions d’après-match, Lionel Messi est complètement entré dans la brèche que lui offrait l’affiche entre l’Angleterre et son Albiceleste en demi-finales de Coupe du monde, sur fond de guerre des Malouines vieille de 44 ans et de rivalité sportive.

La Pulga a bien profité de la qualification en finale face à son ennemi (1-2) pour arriver les deux pieds décollés au micro de la télé argentine : « Si on avait perdu contre l’Angleterre, ça aurait déchaîné du monde et certains auraient dit des conneries. On ne leur a pas donné cette chance. On savait qu’on était meilleurs qu’eux sur le plan du football. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent : regardez comment on a dominé l’Angleterre alors qu’on perdait. Ce match reste spécial de par tout ce qu’il représente, et on devait le gagner. » …

NB pour SOFOOT.com