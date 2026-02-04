Kurt Zouma vers la Chine ?

Kurt Zouma jette son ancre en Chine. Sans club depuis près d’un mois, le défenseur devrait trouver un point de chute. Selon Foot Mercato , le Français, passé par l’AS Saint-Étienne ou encore Chelsea, rejoindra prochainement l’ancien club de Marouane Fellaini : Shandong Taishan .

Un contrat d’une année, plus une en option, attendrait Zouma chez le 5 e de la Chinese Super League la saison passée . Un départ pour le sud de Pékin donc, bien loin de son précédent club roumain, le CFR Cluj.…

EA pour SOFOOT.com