Kurt Zouma vers la Chine ?
Kurt Zouma jette son ancre en Chine. Sans club depuis près d’un mois, le défenseur devrait trouver un point de chute. Selon Foot Mercato , le Français, passé par l’AS Saint-Étienne ou encore Chelsea, rejoindra prochainement l’ancien club de Marouane Fellaini : Shandong Taishan .
Un contrat d’une année, plus une en option, attendrait Zouma chez le 5 e de la Chinese Super League la saison passée . Un départ pour le sud de Pékin donc, bien loin de son précédent club roumain, le CFR Cluj.…
EA pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer