Les frappes russes font 8 morts en Ukraine, une maternité endommagée

(Actualisé tout du long)

par Gleb Garanich et Valentyn Ogirenko

Les salves de drones et missiles russes tirées dans la nuit de mercredi à jeudi sur l'Ukraine ont fait huit morts à Kyiv et dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, rapportent les autorités.

Deux personnes ont été tuées dans la capitale, une nouvelle fois visée lors de raids nocturnes, a déclaré le président Volodimir Zelensky de New York, où il participe à l'Assemblée générale des Nations unies.

"Alors que les gens dormaient, les éclairs des explosions illuminaient le ciel", a dit le chef de l'Etat ukrainien sur l'application de messagerie Telegram. "Une fois de plus, les principales cibles de leur frappe étaient Kyiv et les infrastructures civiles, des immeubles résidentiels, une maternité, les infrastructures énergétiques et la logistique."

La police a précisé que neuf maisons, un bureau de poste, des entrepôts, une maternité ainsi que des installations énergétiques et logistiques avaient été touchés.

Huit personnes ont été blessées dans la capitale, dont l'une sur le parking de la maternité, a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko. Une partie de la façade, des fenêtres et des portes de l'hôpital ont été endommagées, selon les autorités mais aucun patient ni membre du personnel médical n'a été touché.

Dans la région de Kharkiv, une installation de stockage de légumes dans une ferme a été prise pour cible et le bilan est de six morts et de 12 blessés, ont déclaré les procureurs.

Ces derniers mois, la Russie a intensifié sa campagne aérienne contre l'Ukraine, déployant davantage de drones plus rapides et plus difficiles à intercepter, et profitant du manque d'intercepteurs dont souffre l'Ukraine pour abattre les missiles balistiques.

LA POLOGNE EN ALERTE

Le barrage nocturne a mobilisé un nombre non précisé de missiles hypersoniques et balistiques, 282 drones et d'autres engins, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne.

Les régions de Rivne et Volyn, proches de la Pologne dans le nord-ouest de l'Ukraine, ont également été visées. La Pologne a dit avoir déployé à deux reprises des avions de combat au cours de la nuit en raison des attaques russes.

Dans le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, des frappes russes ont endommagé un dispensaire médical et soufflé les vitres de bâtiments résidentiels et d'une école alentour, a déclaré le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Lysak.

Quatre drones russes ont pénétré dans l'espace aérien de la Moldavie et au moins l'un d'entre eux a explosé, a déclaré la présidente moldave Maia Sandu.

La Roumanie a déclaré qu'un drone s'était écrasé sur son territoire près de la frontière avec l'Ukraine, dans le comté de Suceava situé dans le nord-est du pays. Le ministère de la Défense a déclaré que des chasseurs F-16 avaient décollé à la suite de cette intrusion, sans préciser l'origine du drone.

A New York, Volodimir Zelensky a estimé que le relâchement de la pression sur Moscou permettait à la Russie de lancer des frappes répétées.

"À l'heure actuelle, les États-Unis ont la possibilité de réagir avec fermeté", a-t-il ajouté. "Nous avons besoin d'intercepteurs de missiles balistiques pour protéger des vies."

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient visé des infrastructures de défense, de logistique et de télécommunications ainsi que des navires de guerre.

(Valentyn Ogirenko et Pavel Polityuk, rédigé par Ron Popeski et Anna Pruchnicka; version française Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)