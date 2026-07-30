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Les frappes russes font 8 morts en Ukraine, un projectile s'écrase en Pologne
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 09:37
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(Actualisé avec Pologne, Krasnodar)

Au moins huit personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine par une série de frappes aériennes russes qui se sont étendues jusqu'à l'ouest du pays.

La Pologne, qui a déployé des avions de chasse pour protéger son espace aérien, a déclaré qu'un projectile non identifié s'était écrasé dans l'est du pays, dans la province de Lublin.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans la nuit dans une grande partie de l'Ukraine, notamment à Kyiv, où plusieurs explosions ont été entendues, faisant un mort et deux blessés, selon les services d'urgence.

Dans la ville natale du président Volodimir Zelensky, Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk (sud), six personnes dont deux fillettes âgées de 5 et 12 ans ont trouvé la mort et huit autres personnes ont été blessées par un tir direct de missile balistique Iskander-M, a déclaré le chef du conseil de défense local, Oleksandr Vilkoul.

Le missile, tiré de Voronej, s'est écrasé sur la maison d'une famille nombreuse et le bilan pourrait encore s'alourdir, les secours s'employant à déblayer les décombres, a-t-il dit.

Une personne a été également tuée à Poltava (est), selon les autorités régionales.

A Lviv, dans l'ouest du pays proche de la frontière avec la Pologne, des missiles ont endommagé deux immeubles d'habitation, faisant 26 blessés, ont rapporté les autorités.

Mercredi soir, dans son allocution vidéo quotidienne, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu que Moscou pourrait lancer une attaque massive, ajoutant que la sécurité des Ukrainiens dépendait de la volonté des soutiens de Kyiv de lui fournir des intercepteurs de missiles.

Selon le chef de l'Etat ukrainien, la Russie a tiré plus de 70 missiles et 280 drones durant la nuit.

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que ses forces avaient pris pour cible des sites militaires dans les régions de Lviv, Kyiv et Dnipropetrovsk, ainsi que trois navires de commerce.

L'armée polonaise a fait savoir de son côté, durant la nuit, qu'elle avait déployé par précaution des avions de chasse pour protéger son espace aérien en raison des attaques menées par la Russie.

La police polonaise a découvert un cratère d'environ 10 mètres de large et des débris éparpillés dans un champ laissés par un objet non identifié qui avait été repéré peu avant dans l'espace aérien, vers 03h40 du matin, avant de disparaître des écrans radar.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk devait se rendre sur les lieux, près du village de Tarnawa-Kolonia, et une enquête est en cours pour déterminer quel type d'objet s'est écrasé.

En Russie, à Penza, dans l'ouest du pays, un entrepôt de l'entreprise de commerce en ligne Wildberries a pris feu à la suite d'une attaque ukrainienne au drone, a déclaré le gouverneur régional Oleg Melnichenko sur Telegram.

Une personne a été blessée tandis qu'environ 200 ont été évacuées du site, a-t-il ajouté.

La veille, un autre site de Wildberries, dans le centre de la Russie, avait été évacué, alors que l'entreprise est devenue une cible fréquente des attaques lancées par Kyiv.

Selon l'agence Interfax, des drones ont attaqué le port de Taman, dans la région russe de Krasnodar, face à la péninsule de Crimée.

(Jekaterīna Golubkova et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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