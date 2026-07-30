Frappes israéliennes sur la bande de Gaza, quatre morts, pourparlers au Caire

Un proche de la défunte porte le corps de la jeune Palestinienne Rateel Al-Balawi, tuée lors d'une frappe israélienne sur une tente, selon les secouristes, lors de ses funérailles à Khan Younis
Au moins quatre personnes, dont deux enfants, ont été tuées jeudi dans des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, rapportent les autorités médicales.
A Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, une frappe de l'armée israélienne sur un camp de toile a tué un homme et une fillette de huit ans, précisent des sources médicales.
Dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de l'enclave, un autre bombardement aérien de Tsahal sur une maison a tué un bébé de 18 mois et blessé huit personnes, selon des sources médicales.
Une frappe visant un Palestinien circulant à vélo près d'un camp de tentes abritant des familles déplacées dans la ville de Gaza a fait un mort et dix blessés.
L'état-major israélien a déclaré que ces attaques visaient des membres du Hamas, sans plus de précisions.
Selon un bilan des autorités médicales gazaouies, plus de 1.200 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne depuis l'annonce d'un cessez-le-feu en octobre 2025 sous la pression du président américain Donald Trump. Le Hamas ne rend pas publiques les pertes qu'elle subit. L'armée israélienne a déploré pour sa part quatre morts dans ses rangs.
Des représentants du Hamas étaient jeudi au Caire pour des discussions avec les médiateurs égyptiens, qataris et turcs au sujet de la mise en oeuvre de la seconde phase du plan de paix voulu par Washington, sous l'égide du Conseil de la paix.
Un responsable du Hamas a assuré jeudi que le mouvement venait avec une réponse "bonne et positive", sans toutefois préciser s'il consentait à son désarmement, élément phare de la seconde phase sur lequel les pourparlers achoppent depuis des mois.
Des sources proches du Hamas affirment que la milice chiite est disposée à "enfermer et stocker" ses armes lourdes sous la supervision d'une instance palestinienne mais qu'elle se refuse à les remettre à Israël.
L'Etat hébreu, qui contrôle 64% du territoire, exige le désarmement total du Hamas et son retrait de toutes les instances de gouvernance de la bande de Gaza, qui compte quelque deux millions d'habitants.
(Reportage Nidal al-Mughrabi; version française Sophie Louet, édité par Benjamin Mallet)
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