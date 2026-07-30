Les frappes russes font 8 morts en Ukraine, la Pologne déploie des chasseurs par précaution

(Bilan corrigé)

Au moins huit personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi en Ukraine par une série de frappes aériennes russes qui se sont étendues jusqu'à l'ouest du pays, contraignant la Pologne à déployer des avions de chasse pour protéger son espace aérien.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans la nuit dans une grande partie de l'Ukraine, et notamment à Kyiv, où plusieurs explosions ont été entendues, faisant un mort et deux blessés, selon les services d'urgence.

Dans la ville natale du président Volodimir Zelensky, Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk (sud), six personnes dont deux fillettes âgées de 5 et 12 ans ont trouvé la mort et huit autres personnes ont été blessées par un tir direct de missile balistique Iskander-M, a déclaré le chef du conseil de défense local, Oleksandr Vilkoul.

Le missile, tiré de Voronej, s'est écrasé sur la maison d'une famille nombreuse et le bilan pourrait encore s'alourdir, les secours s'employant à déblayer les décombres, a-t-il dit.

Une personne a été également tuée à Poltava (est), selon les autorités régionales.

A Lviv, dans l'ouest du pays proche de la frontière avec la Pologne, des missiles ont endommagé deux immeubles d'habitation, faisant 26 blessés, ont rapporté les autorités.

Mercredi soir, dans son allocution vidéo quotidienne, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu que Moscou pourrait lancer une attaque massive, ajoutant que la sécurité des Ukrainiens dépendait de la volonté des soutiens de Kyiv de lui fournir des intercepteurs de missiles.

Selon le chef de l'Etat ukrainien, la Russie a tiré plus de 70 missiles et 280 drones durant la nuit.

Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que ses forces avaient pris pour cible des sites militaires dans les régions de Lviv, Kyiv et Dnipropetrovsk, ainsi que trois navires de commerce.

L'armée polonaise a fait savoir de son côté, durant la nuit, qu'elle avait déployé par précaution des avions de chasse pour protéger son espace aérien en raison des attaques menées par la Russie.

La police polonaise a découvert un cratère d'environ 10 mètres de large et des débris éparpillés dans un champ laissés par un objet non identifié qui avait été repéré peu avant dans l'espace aérien avant de disparaître des écrans radar.

En Russie, à Penza, dans l'ouest du pays, un entrepôt de l'entreprise de commerce en ligne Wildberries a pris feu à la suite d'une attaque ukrainienne au drone, a déclaré le gouverneur régional Oleg Melnichenko sur Telegram.

Une personne a été blessée tandis qu'environ 200 ont été évacuées du site, a-t-il ajouté.

La veille, un autre site de Wildberries, dans le centre de la Russie, avait été évacué, alors que l'entreprise est devenue une cible fréquente des attaques lancées par Kyiv.

(Jekaterīna Golubkova et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten)