Des distributeurs belges et suédois annoncent des "incidents informatiques" affectant leurs réfrigérateurs

Plusieurs supermarchés victimes d'une cyberattaque ciblant leurs systèmes de réfrigération en France

Le distributeur ‌belgo-néerlandais Ahold Delhaize a annoncé lundi qu'un "incident informatique" avait ​affecté les réfrigérateurs et les congélateurs de dizaines de ses supermarchés en Belgique et au Luxembourg, a déclaré ​la porte-parole du groupe Sarah De Meester.

A l'image d'un incident qui avait ​affecté des centaines du supermarchés ⁠français il y a près de trois semaines, ‌la chaîne de supermarchés s'est aperçue d'une hausse des températures au sein des systèmes de ​réfrigération, a-t-elle ‌précisé.

L'entreprise mène actuellement une enquête sur cet incident.

De ⁠leur côté, les distributeurs suédois ICA et Coop ont rapporté des incidents similaires, un des magasins affectés attribuant ⁠cela à ‌une cyberattaque.

Un magasin suédois a ainsi précisé ⁠sur les réseaux sociaux que la température de ses ‌réfrigérateurs et congélateurs avait été réglée à ⁠50 degrés Celsius, à l'instar du piratage ⁠des systèmes de ‌réfrigération survenue en France.

"Nous savons qu'un nombre limité de ​magasins a été touché ‌par un incident survenu cette nuit, qui a affecté leurs systèmes de ​réfrigération et de congélation", a déclaré par courriel un porte-parole d'ICA.

La cyberattaque touchant des centaines de ⁠supermarchés en France avaient notamment conduit ces derniers à jeter des tonnes de nourriture contenues dans les réfrigérateurs piratés.

(Inti Landauro à Bruxelles, Anna Ringstrom,, Louise Rasmussen, Johan Ahlander à Stockholm, version française Benoit Van Overstraeten, édité ​par Augustin Turpin)