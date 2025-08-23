Les forces iraniennes tuent six militants liés à Israël, selon l'IRNA

Les forces de sécurité iraniennes ont tué six combattants lors d'affrontements dans le sud-est de l'Iran samedi, au lendemain du meurtre de cinq policiers par des rebelles armés, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

Selon l'agence de presse iranienne, un lien a été établi entre les combattants du groupe et Israël. L'Etat hébreu n'a fait pas de commentaire dans l'immédiat.

Deux autres membres du groupe ont été arrêtés, selon l'IRNA. Tous les membres, sauf un, sont de nationalité étrangère, a rapporté l'agence de presse qui n'a pas donné plus de détails.

La police iranienne a déclaré le mois dernier avoir arrêté pas moins de 21.000 suspects durant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin.

Le sud-est de l'Iran a été le théâtre d'affrontements sporadiques entre les forces de sécurité iraniennes et des groupes armés, dont des combattants sunnites et des séparatistes qui disent se battent pour davantage de droits et d'autonomie.

Selon Téhéran, certains membres ont des liens avec des puissances étrangères et sont impliqués dans la contrebande et l'insurrection.

(Bureau de Reuters à Dubaï, avec Emily Rose à Jérusalem)