 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les forces iraniennes tuent six militants liés à Israël, selon l'IRNA
information fournie par Reuters 23/08/2025 à 20:28

Les forces de sécurité iraniennes ont tué six combattants lors d'affrontements dans le sud-est de l'Iran samedi, au lendemain du meurtre de cinq policiers par des rebelles armés, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA.

Selon l'agence de presse iranienne, un lien a été établi entre les combattants du groupe et Israël. L'Etat hébreu n'a fait pas de commentaire dans l'immédiat.

Deux autres membres du groupe ont été arrêtés, selon l'IRNA. Tous les membres, sauf un, sont de nationalité étrangère, a rapporté l'agence de presse qui n'a pas donné plus de détails.

La police iranienne a déclaré le mois dernier avoir arrêté pas moins de 21.000 suspects durant la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël en juin.

Le sud-est de l'Iran a été le théâtre d'affrontements sporadiques entre les forces de sécurité iraniennes et des groupes armés, dont des combattants sunnites et des séparatistes qui disent se battent pour davantage de droits et d'autonomie.

Selon Téhéran, certains membres ont des liens avec des puissances étrangères et sont impliqués dans la contrebande et l'insurrection.

(Bureau de Reuters à Dubaï, avec Emily Rose à Jérusalem)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank