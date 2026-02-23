Les femmes occupent 7,5% des postes de dirigeants au sein du CAC 40, selon une étude

Le logo de l'opérateur boursier Euronext
Les femmes ne représentaient en 2025 que 7,5% des 80 postes de président ou directeur général des entreprises du CAC 40, aucune femme cumulant les fonctions de président-directeur général, selon une étude de SKEMA Business School publiée lundi.
Seules deux femmes sont présidentes de conseil d'administration et quatre sont directrices générales.
En 2024, le taux de femme occupant des fonctions dirigeantes dans les entreprises du CAC 40 était de 6,25%.
Cette situation contraste fortement avec la féminisation des conseils d’administration, qui est désormais proche de la parité (45,9% de femmes), sous l'effet direct de la loi Copé-Zimmermann.
La loi Rixain, qui impose un objectif de 30% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises en 2026 puis de 40% en 2029, produit par ailleurs ses premiers effets, selon l'étude.
En 2025, les femmes représentaient 28,81% des membres des comités exécutifs du CAC 40, contre seulement 6,3% en 2008.
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer