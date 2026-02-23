Les femmes occupent 7,5% des postes de dirigeants au sein du CAC 40, selon une étude

Les femmes ‌ne représentaient en 2025 que 7,5% ​des 80 postes de président ou directeur général des entreprises du CAC 40, ​aucune femme cumulant les fonctions de président-directeur général, ​selon une étude ⁠de SKEMA Business School publiée lundi.

Seules ‌deux femmes sont présidentes de conseil d'administration et quatre sont directrices ​générales.

En ‌2024, le taux de femme occupant ⁠des fonctions dirigeantes dans les entreprises du CAC 40 était de 6,25%.

Cette ⁠situation contraste ‌fortement avec la féminisation des conseils ⁠d’administration, qui est désormais proche ‌de la parité (45,9% de femmes), ⁠sous l'effet direct de la loi ⁠Copé-Zimmermann.

La loi ‌Rixain, qui impose un objectif de ​30% de femmes ‌dans les instances dirigeantes des grandes entreprises en 2026 ​puis de 40% en 2029, produit par ailleurs ses premiers ⁠effets, selon l'étude.

En 2025, les femmes représentaient 28,81% des membres des comités exécutifs du CAC 40, contre seulement 6,3% en 2008.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par ​Blandine Hénault)