Les femmes et le foot : pourquoi Guy Roux a tout faux
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 11:29

« Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large. Et le foot n’est pas fait pour les bassins larges » , a affirmé Guy Roux lors d’un entretien accordé à L’Est Éclair la semaine dernière. Si la remarque choque ou provoque, elle est scientifiquement fausse, en plus d'être le reflet d'une rhétorique sexiste de longue date : tenir les femmes à l'écart des terrains de football.

On croirait la phrase tout droit sortie du siècle dernier, tant elle semble datée, désuète, anachronique. Dans un entretien pour L’Est Éclair, pourtant donné à l’aube de 2026, Guy Roux, ancien entraîneur emblématique de l’AJ Auxerre, s’est laissé aller à une théorie déroutante : les femmes ne seraient morphologiquement « pas faites » pour le football.

Pas vraiment à son coup d’essai, l’homme au bonnet de 87 ans s’était déjà illustré dans le domaine en mai dernier, au jubilé de Djibril Cissé qui regroupait d’anciens joueurs : « Vous voulez que je vous fasse une comparaison audacieuse ? On dirait un match de football féminin », commentait-il en faisant référence à une rencontre disputée sur un rythme assez lent. Cette fois, l’affirmation est d’une autre teneur puisqu’elle se gorge d’une analyse simili scientifique : « Une femme est faite pour mettre des enfants au monde, avec un bassin plus large. Et le foot n’est pas fait pour les bassins larges » , lâche-t-il avant de remettre une pièce dans la machine : « Si vous me demandez si les rencontres féminines sont spectaculaires, je vous renvoie aux matchs de D1 qui se disputent devant 800 spectateurs. »

Par Célia Merckens pour SOFOOT.com

